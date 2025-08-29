Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın çift yönlü araç trafiğine kapatılacak bağlantı yolları şöyle:

"Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümün tamamı ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, İstiklal Caddesi'nin tamamı ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı, İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buralara açılan cadde ve sokakların tamamı,

Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Gar Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Çankırı Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Milli Müdafaa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Gençlik Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Akdeniz Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Spor Park Sokak ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı."

EK YOLLAR DA KAPATILABİLİR

İhtiyaç duyulması halinde ise Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantların tamamı, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Hipodrom Caddesi arasında kalan bölümü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, yarın saat 06.00'dan itibaren Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp Caddesi, Milli Müdafaa Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Dikmen Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, İstiklal Caddesi, İstanbul Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ile Sporpark Sokak'ın trafiğe kapalı olacağını duyurmuştu.

Açıklamada, yurttaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahların tercih edilmesi istenmişti.