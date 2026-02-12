Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

Çubuk ilçesinin Esenboğa Mahallesi'nde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 7258 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında yasa dışı bahis oynatmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esenboğa Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan ev aramalarında 2 adet laptop bilgisayar, 16 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet muşta ile 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 6 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.