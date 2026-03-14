Ankara'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 1 kişi öldü, 15 yaralı!

14.03.2026 07:52:00
DHA
Ankara'da yolcu otobüsünün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Cankurtaran mevkisi Anadolu Otoyolu 'nda meydana geldi.

Kastamonu-Hatay seferini yapan M.A. idaresindeki yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

GÖREVLİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.'nin öldüğü belirlendi.

Otobüste yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

