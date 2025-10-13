Ankara'da yürüyen merdivenlere kasıtlı zarar verenler hakkında suç duyurusu

Belediyeden yapılan açıklamada, metro hatları ile alt ve üst geçitlerdeki yürüyen merdiven, asansör ve engelli sistemlerine kasıtlı şekilde zarar verilerek, vatandaşların günlük yaşamını aksatacak sabotajların tespit edildiği belirtilerek, bu kişilerin eylemlerine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.

Kamuya ait bu üniteleri keyfi biçimde durduran, zarar veren veya vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirilen açıklamada, bu tür eylemlerin sadece kamu malına zarar vermekle kalmadığı, yaşlı, engelli ve çocuklu vatandaşların ulaşımını da engelleyerek, insan hayatını riske attığı vurgulandı.

"GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür sorumsuz davranışlara asla göz yummayacağız. Kamu malına zarar veren herkes, kanun önünde hesabını verecektir. Bu kentte kimseye, ortak değerlerimizi keyfine göre tahrip etme hakkı tanımayacağız” ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sincan-GİMSA alt geçidi ve ANKAMALL üst geçidinde, güvenlik kameraları aracılığıyla bir grup gencin acil durdurma butonlarına bilerek bastığı ortaya çıktı. Kameralarda, ABB personelinin arıza onarımı yaptığı sırada gelen grubun merdivenleri durdurduğu, personelin uyarısına rağmen tartışma çıkardığı görüldü.