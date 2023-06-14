Ankara Devlet Opera ve Balesi’ni su bastı, binadaki tüm eşyalar zarar gördü: Nota arşivi yok oldu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

Su baskını nedeniyle binanın alt katında bulunan salonlar sular altında kaldı. Zararın büyük olduğu ADOB’da nota arşivi tamamen yok oldu. Modern Dans Topluluğu’nun tüm kostümleri kullanılamaz hale geldi. Biriken su, salonların çamur dolmasına yol açtı. ADOB koreograflarından İhsan Bengier, sosyal medya hesabında görüntüleri “Ankara DOB’un bütün salonları su kapladı. Kostümler ve belgelerin bir kısmı perişan oldu. Hasar tespiti yapılamıyor. Ankara Çayı’nın yanlış ıslahı ve DOB yeni ek binasının akıl dışı olarak çay yatağının altına yapılması bu duruma neden oldu. Motorlar suyu tahliye edemedi” diyerek paylaştı.

Aynı binaya defalarca su bastığı ve 1992’de de bu nedenle arşivlerin yok olduğu ortaya çıktı.

‘SU YATAĞINI BULAMIYOR’

Söz konusu su baskınına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, Ankara’da meydana gelen yoğun sağanak yağışların bu tip durumlara sık sık sebep olmasının sebebinin sağlıksız kentleşme politikaları ve altyapının düzgün yapılamamasından kaynaklı olduğunu belirtti. Karakuş, kentsel felaket yaşandığının altını çizerek “Sağlıksız kentleşmeye kente zaten fazlasıyla yük veriliyor. Suyu deşarj edemiyor toprak. Bugün orayı su basar, yarın evlerimizi basar. Dere yataklarına, vadi yataklarına yapılaşma yapılmaz. Ankara’nın yağmurlardan sonra maruz kaldığı sel felaketinin nedeni derelerin üstünün kapatılıp üzerine yapılaşma yapılması. Su yağdıkça yatağını bulmaya çalışıyor. Toprak yok. Yer altına inecek altyapı yeterli değil” ifadelerini kullandı. Ankara’da kanalizasyon suyuyla yağmur suyunun ayrılmadığına da dikkat çeken Candan, “Sağlıksız kentleşme politikalarını terkedecekler ve alt yapıya yatırım yapacaklar. Yönetenlerin bilimin izinden vazgeçmemesi gerekiyor” dedi.