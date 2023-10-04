Son dakika... Emniyet'ten uyarı: Ankara'da 'şüpheli paket' uygulaması
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çankaya ilçesinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyuruldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Duyuru ??— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) October 4, 2023
Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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