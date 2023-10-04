Son dakika... Emniyet'ten uyarı: Ankara'da 'şüpheli paket' uygulaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Çankaya ilçesinde şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 22:21
Son dakika... Emniyet'ten uyarı: Ankara'da 'şüpheli paket' uygulaması
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Bomba

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