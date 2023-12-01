Çorum'da dehşet: 12 yaşındaki çocuk silahlı saldırıda yaralandı
Çorum'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kale Mahallesi'nde bir ikamete kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu evde bulunan 12 yaşındaki D.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay'dan bir siyasi hamle daha!
- Kritik görüşmenin ardından iki liderden açıklama!
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!
- Seçil Erzan olayında yeni gelişme!
- Beşiktaş evinde gol yağmuruna 'dur' diyemedi!
- Erdoğan, Selman Öğüt'ü rektör olarak atadı
- İmamoğlu'nun yargılandığı davada yeni gelişme!
- Şirketlerin asgari ücret beklentisi belli oldu!
- Fenerbahçe, deplasmanda dondu kaldı...
- Merkez Konseyi görevden alındı