Ankara FETÖ ve IŞİD operasyonu: 32 gözaltı

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:25

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:25

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma çerçevesinde terör örgütü FETÖ/PYD'ye maddi destek sağlayan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Örgüt üyesi oldukları belirlenerek kamu görevinden çıkarılan, adli işlem yapılan ve cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ve ailelerine temin ettikleri paraları kurye aracılığıyla ya da elden veya ATM’lerden kartsız işlemler aracılığıyla dağıttığı, bu şekilde örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen ve aktif olarak finans yapılanmasında yer alan 5 kişi ile örgütün “gaybubet evleri” yapılanması çerçevesinde ev kiralama, para ve abonelik işlemleri takip, sözleşme işlemlerini örgüt adına yapan 3 olmak üzere 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

IŞİD silahlı terör örgütü bünyesinde çatışma bölgeleri ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen, eleman teminine çalışarak kendi içerisinde yeni bir yapılanma kurmaya çalışan 24 kişi de düzenlenen operasyonla yakalandı.

