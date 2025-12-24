Ankara Gar Katliamı davasında 10 yıldır firari sessizliği: Dava 30 Haziran’a ertelendi

10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı davasının firari sanıklar yönünden ayrılan dosyalarının davasında mahkeme; Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nce dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturmanın akıbetinin sorulmasına karar alarak, davayı 30 Haziran’a erteledi. Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ve avukatlar ayrıca; Suriye’de Esad rejiminin yerine Ahmet Şara (Colani) rejiminin kurulduğunu, Türkiye’nin artık Suriye’yi tanıdığını anımsatarak, firarilerin iadesi için Suriye’yle temasa geçilmesini de talep etti.

Ankara Tren Garı’nda, 10 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen IŞİD’in terör saldırısında103 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. 10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamı davasının firari sanıklar yönünden ayrılan dosyalarının davasına dün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Salonda taraf avukatları ile katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri ve saldırı anında yaralı olarak kurtulan kişiler hazır bulundu. Bunun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz de davayı takip eden isimler oldu.

İDARİ DAVA DAİRESİ SORUŞTURMAYA İZİN VERMİŞTİ

Dava kapsamında taraf avukatlar; önceki günlerde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi’nce Gaziantep Valiliği’nin 10 Ekim Ankara Tren Garı katliamına ilişkin Gaziantep Emniyet Müdürlüğü personeli hakkında “soruşturma izni verilmemesi” kararını kaldırmasını gündeme getirdi. Dairenin bu kararıyla dönemin Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında soruşturma açılabilmesini anımsattı.

‘COLANİ TANINIYOR, İADE TALEBİ OLUŞTURULSUN’

Dava söz alan Av. Senem Doğanoğlu; firari sanıkların iadesi için 10 yıldır Suriye’yle temasa geçilmediğini anımsatarak; “Bu zamana kadar Suriye ile bir bağ kurulmadı. Dışişleri Bakanlığı, bu talebimize karşılık; o dönem Suriye rejiminin Türkiye Cumhuriyeti’nce tanınmadığını, bu talepten kaynaklı temas kurulmasıyla rejimin tanınmasına neden olacağından talebimizi uygun görmemişti. Şimdi Colani (Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara) üzerinden tanınan bir Suriye Arap Cumhuriyeti var. Bu yönden, Türkiye Cumhuriyeti’nin ‘meşruiyet’ bakışının bu dava kapsamında ilgilendirilmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle Suriye’den iade talebinin oluşturulmasını istiyoruz” dedi.

‘İDAREYE TAKILMADAN SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI’

Av. İlke Işık da 6. İdari Dava Dairesi’nin kararını anımsatarak; “Gaziantep Bölge İdari Mahkemesi, olayda kusuru bulunan memurlar hakkında, idareye takılmadan, soruşturma izni verdi. Bu memurlar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’yla yazışma yapmanızı, dosyanın akıbetinin sorulmasını istiyoruz. Derhal soruşturma açılmadı” ifadelerini kullandı.

‘HÂLÂ IŞİD TEHLİKESİ VAR’

Duruşmada avukatlarının ardından ailelere de söz hakkı verildi. Bu kapsamda konuşan 10 Ekim Barış Derneği Eş Sözcüsü İshak Kocabıyık; “16 firari sanığı var bu davanın. İsimleri belli, adresleri belli. Suriye’de Esad rejimi devrildi. Colani başkanlığında yeni hükümet kuruldu. Eski IŞİD’li, yeni hükümette de birçok IŞİD’li bakan var. Türkiye, bu hükümeti tanıyor, neden iade istenmiyor? Bir daha başka katliamlar olmasın diye mücadele ediyoruz. Yarın böyle bir katliam olsa sorumluluk hissedecek misiniz? Hala IŞİD tehlikesi var. Biz barış ve adalet istiyoruz” diye konuştu.

‘DEVLET YURTTAŞINI KORUYACAK MI?’

Katliamda babasını kaybeden Çağlayan Bozacı da “Biz bu ülkenin yurttaşı olarak bu düşman hukukunu kabul etmiyoruz. Biz yurttaş hukuku istiyoruz. Hangi polis, hangi vali yaşam hakkından daha kutsaldır? Hangi devlet hakikatin kendisinden daha kutsal olabilir” diye sordu. 10 Ekim’de yaralanan Ayşegül Duman ise “Biz davanın geldiği nokta bakımından, devlet yurttaşını koruyacak mı diye bekliyoruz. Colani ile yakın siyasi bağlar kurulduğundan, firari isimler çok rahat istenebilir. Bir mahkemenin firarileri bulamama gibi bir lüksü yoktur” dedi.

DAVA 30 HAZİRAN’A ERTELENDİ

Konuşmaların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme; Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturmanın akıbetinin araştırılmasına, kamu görevlileri hakkında ne gibi işlem yapıldığına dair bilgilerin belgeyle mahkemeye bildirilmesine karar vererek duruşmayı 30 Haziran’a erteledi. Mahkemenin davayı 6 ay sonraya ertelemesine salondaki aileler tepki gösterdi. Aileler; “Bu kadar uzun süreye niye atılıyor? Biz başka katliamlar yaşanmasın diye adalet istiyoruz” tepkisini gösterdi.