Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğrencilerine 'etkinliklere katılmayana ceza' tehdidi: Eğitim yuvası mı tehdit yuvası mı?

Üniversitelerde iktidara yakın siyasi grupların öğrencilere yönelik baskı ve yıldırma eylemlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Gazetemizin dün gündeme getirdiği, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde bir öğrencinin etkinliklere katılmadığı gerekçesiyle kendilerine ülkücü diyen bir grubun sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığı yönündeki haberin ardından, baskının boyutlarını gözler önüne seren yeni iddialar ortaya çıktı.

Cumhuriyet'in ulaştığı WhatsApp grubu yazışmaları, onlarca öğrencinin tehdit altında olduğu iddialarını güçlendirdi.

"BAHANE KABUL EDİLMEYECEK, KATİ OLARAK CEZA VERİLECEK"

"Teşkilât Masa" adlı WhatsApp grubunda gerçekleştirilen yazışmalarda, öğrencilere yönelik tehditvari ifadelerin yer aldığı görüldü. Grupta yönetici konumunda olduğu anlaşılan bir kişi tarafından paylaşılan mesajda, zorunlu tutulan bir toplantı için şu ifadeler kullanıldı:

"Pazartesi günü (15 Aralık) teşkilat toplantısı gerçekleştirilecektir... Toplantı saat 14:00'da gerçekleştirilecektir, şimdiden haber ediyorum izinlerinizi alın kendinizi ayarlayın bahane kabul edilmeyecek. Kati olarak ceza verilecek."

Aynı mesajda, akademik işleyişin de bu grupların etkisinde olduğu izlenimini yaratan, "O saatte dersi olanlar da derse girmesin biz hoca kısmını ayarlayacağız" sözleri dikkat çekti. Gruptaki diğer üyelerin ise bu talimatlara "Tamam reis", "Reisin emrine riayet edin" biçiminde yanıt verdikleri görüldü.

SOSYAL MEDYA FİŞLEMESİ VE DENETİMİ

Baskıların yalnızca kampüs içi etkinliklerle sınırlı kalmadığı, öğrencilerin dijital platformlardaki eylemlerinin de sıkı denetim altında tutulduğu belirlendi. "F.E.F ÜLKÜCÜLERİ" isimli bir başka WhatsApp grubunda paylaşılan mesajda, öğrencilere sosyal medya üzerinden propaganda yapma zorunluluğu getirildiği anlaşıldı.

Söz konusu mesajda, "Sosyal medya hesaplarınızı açtınız kullanmıyorsunuz beyler lütfen Instagram ve Twitter yorum atalım mutlaka. Kontrol edilecek" ifadeleriyle açık bir denetim mekanizması kurulduğu gözler önüne serildi.

Konuyla ilgili dün gazetemizde yer alan haberde de benzer baskılara maruz kalan bir öğrencinin konuyu Emniyet’e şikayet ettiği bilgisi yer aldı.

Haberdeki ifadeler şöyle:

"Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde kendilerine ‘ülkücü’ diyen bir grubun üniversitenin öğrencilerini etkinliklerine katılması için uzunca bir süredir tehdit ettiği ve bir öğrenciye fiziki saldırıda bulunduğu iddia edildi. Olay CİMER’e ve Emniyet’e bildirildi. Saldırgan olduğu iddia edilen kişilerden birinin okula silah soktuğu da iddialar arasında yer aldı."