Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesini 13 liradan satacak

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:37

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:37

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları açıklanmaya başladı. Ankara Halk Ekmek’in, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin fiyatının 13 lira olacağı duyuruldu. Paylaşımda, “En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan Ayı boyunca 350 G. Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.