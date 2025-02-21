Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesini 13 liradan satacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Halk Ekmek, Ramazan ayında Başkent Marketlerde pide fiyatının 13 lira olacağını açıkladı.

Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesini 13 liradan satacak
Abone Ol google-news
ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:37

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları açıklanmaya başladı. Ankara Halk Ekmek’in, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca 350 gram Ramazan pidesinin fiyatının 13 lira olacağı duyuruldu. Paylaşımda, “En uygun fiyatlarımızla aile bütçelerine destek vermeyi sürdürüyoruz. Ramazan Ayı boyunca 350 G. Ramazan pidesini Başkent Marketlerimizde 13 TL'den satacağız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Ramazan pidesi #Ramazan ayı #ABB #Ankara halk ekmek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler