Ankara Haymana'da 'arazi' kavgası: 1 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:17

Güncelleme: 25.04.2025 - 15:17

Olay gece saat 02.00 sularında meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan 5 kişilik bir grup, Çalış Mahallesi Muhtarı Bilal Karakoca’nın evine gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Muhtar Karakoca, silahıyla gruba karşılık verdi. Olay sırasında kurşunların hedefi olan İsa Karakoç olay yerinde yaşamını yitirdi. 3 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından muhtar Bilal Karakoca, silahıyla birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



