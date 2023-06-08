Ankara için Meteoroloji ve valilikten 'şiddetli sağanak' uyarısı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 18:20

Güncelleme: 08.06.2023 - 18:21

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağış beklentisine karşı yurttaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



9 Haziran Cuma günü kuvvetli ve etkili yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceği belirtilerek dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

METEOROLOJİ YARIN İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel müdürlüğü ise, “09.06.2023 Cuma günü Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.