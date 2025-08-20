Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mart eylemlerine yönelik soruşturmayı sürdürüyor: 200’ü aşkın yurttaş ifadeye çağrıldı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından Türkiye’nin birçok ilinde eylemler gerçekleştirildi. “19 Mart Eylemleri” olarak yurttaşların belleğinde kalan eylemler kapsamında Ankara’da Güvenpark, Kızılay ve ODTÜ yerleşkesinde protestolar gerçekleşti. Söz konusu eylemlere katılan yurttaşlar; 5 ay sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce ifadeye çağrıldı.

EMNİYET GÖRÜNTÜ KAYITLARINI İNCELEMESİNİ TAMAMLADI

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre; emniyet protestolara ilişkin görüntü kayıtlarının incelemesini kısa süre önce tamamladı. İncelemelerin ardından; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2 hafta önce 200’ü aşkın yurttaşa yönelik “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürülüğü’nce bu kişilerin peyderpey ifadelerinin alındığı öğrenildi. İfade işlemleri hâlâ sürerken, yurttaşlara gönderilen çağrı yazısında; “Görevli emniyet mensuplarına taş, sopa vb. sert cisimlerle saldırmak suretiyle gerçekleştirdiği kanuna aykırı eylem ile ilgili olarak TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda Kızılay Bölgesinde gerçekleştirilen kanuna aykırı eyleme katıldığınız tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.