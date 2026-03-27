Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklama: ‘Okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır’

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankaya'daki Mimar Kemal Ortaokulunun kapatılacağına yönelik basında yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, iki blok halinde hizmet veren okulda sınıf mevcutları ve derslik sayılarının yeterli olduğu, bu nedenle eğitim-öğretim faaliyetlerinin tek blokta sürdürülebileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda yaklaşık iki yıldır kullanılmayan A Blok'un, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı amacıyla farklı bir kamu hizmeti için değerlendirileceği ifade edildi.

Yetkililer, A Blok'un, mevcut hizmet binasının depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü için kullanılmasının planlandığını bildirdi. Ayrıca öğrencilerin güvenliği ve blokların fiziki olarak ayrılması amacıyla okul bahçesinde düzenleme yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu düzenleme nedeniyle öğretmen ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağı vurgulanarak, tüm planlamaların müfettiş ve teknik personel raporları doğrultusunda, öğrencilerin üstün yararı gözetilerek yapıldığı belirtildi.

Basında yer alan iddiaların aksine okulun kapatılmasının söz konusu olmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu düzenleme kapsamında öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaları söz konusu değildir. Müfettiş ve uzman teknik personel raporları doğrultusunda, öğrencilerimizin üstün yararı gözetilerek planlama ve uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaç olması halinde okul binalarının eğitim öğretim faaliyetleri dışında kullanılması mümkün değildir. Basında yer alan bazı iddiaların aksine, okulun kapatılması gibi bir durum bulunmamaktadır. Öğrencilerimiz, fiziki açıdan yeterli olan B Blok'ta eğitim öğretim faaliyetlerine kesintisiz şekilde devam edeceklerdir."