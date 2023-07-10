Ankara İstanbul TEM otoyolu tamamen trafiğe kapandı: Karadeniz bölgesi için aşırı yağış uyarısı var

Yayınlanma: 10.07.2023 - 01:18

Güncelleme: 10.07.2023 - 04:11

Getty Images Zonguldak

Çok sayıda araç uzun kuyruklar oluşturuyor.

Bakan Uraloğlu, Habertürk televizyonuna yaptığı açıklamada, yollarda kalan araçların, eski yol olarak bilinen Bolu dağı üzerinden geçirilmeye çalışıldığını aktardı.

Bakan, Ankara - İstanbul arasında, kara yoluyla gidecek araçların Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmalarını tavsiye etti.

Aşırı yağışlar Pazar gününden itibaren Bolu, Zonguldak, Bartın, Ordu, Karabük Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Samsun’da etkili oluyor.

Getty Images Zonguldak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), aşırı yağışlar nedeniyle 15 il için 'turuncu', 15 il için ise 'sarı' kodlu uyarı yaptı.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller; Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak oldu.

Bunun yanında, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum, Çorum içinse 'Sarı Kod' uyarısı verildi.

Getty Images Bartın il merkezi

Birçok yerde ekipleri kapanan yolları açmaya çalışıyor.

Zonguldak - İstanbul arasındaki yolu da aşırı yağış nedeniyle kapandı.

Kurtarma çalışmalarına yol ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma'dan dalgıçların da yer aldığı aktarılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak'ta sel felaketi sonucu Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi ve Devrek Devlet Hastanesi'nde su baskını meydana geldiğini duyurdu.

Bakan Koca, acil servislerin geçici olarak kullanım dışı kaldığını aktardı.

Yağışların ciddi şekilde etkilediği Bartın’da ev su baskını, kaya düşmesi ve kanal taşması gibi ihbarlara müdahale ediliyor.

Bolu Düzce otoyolunun Paşaköy mevkisinde de derenin taşması nedeniyle yol suyla kaplandı.

https://www.youtube.com/watch?v=UCIb0fzfGg0&t=2s