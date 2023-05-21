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'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2023 - 20:50
'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı iddialar üzerine gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar'la ilgili yeni gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.


Ankara Kuşu Muharrem İnce

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