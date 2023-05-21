'Ankara Kuşu' adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar tutuklandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı iddialar üzerine gözaltına alınan "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar'la ilgili yeni gelişme yaşandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar ile Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan adliye sevk edildi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, Oktay, Çoruh ve Turan'ın tutuklanmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?
- R.T. Erdoğan’ın hal ve gidişi
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- AKP'li Hulki Cevizoğlu'na Kadıköy'de protesto!
- Sinan Oğan açıklamasını yarın saat 17.00'de yapacak