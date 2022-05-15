'Ankara Kuşu' "şantaj" suçlamasından beraat etti

15 Mayıs 2022 Pazar, 13:12

İzmir’de Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanmasının ardından, 18 Aralık 2019 tarihinde yerine, “kayyum” olarak Urla Kaymakamı Önder Can atanmıştı. Daha sonra, Oktay Yaşar’ın sahibi olduğu, “Ankara Kuşu” adlı twitter hesabı, Can’ın "Urla'da 3 milyon TL değerinde arazi satın aldığı ve usulsüz işlemler yaptığını" iddia etmişti. Can, iddianın gündeme getirilmesinin ardından Urla Kaymakamlığı görevinden alınmış, birkaç ay sonra da İzmir Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Can, Oktay Yaşar’dan “şantaj” suçunu işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu. Can hakkında, “şantaj” suçlamasıyla Urla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Yargılamanın dördüncü duruşması, 13 Mayıs’ta yapıldı.

Duruşmada savcılık, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, yargılama sürecinde tanık olarak dinlenen F.Y.’nin “Yaşar’ın kendisini arayarak, 20 bin euro karşılığında Can hakkında tweet atmaktan vazgeçeceğini ve özür dileyeceğini söylediği” iddiasına yer verildi. Esas hakkındaki mütalaada, Yaşar’ın “şantaj” suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair soyut iddia dışında; her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” gerekçesiyle Oktay Yaşar’ın beraatine karar verdi.