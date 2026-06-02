Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, kumar ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen ilk operasyonda suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 22'si tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

180 MİLYAR KRİPTO PARA TRAFİĞİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi sürecinde şüphelilerin ifadeleri, ele geçirilen dijital materyaller ve hesap hareketleri üzerinde teknik inceleme yapıldı. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor talep edildi. MASAK raporu doğrultusunda, ülke genelinde faaliyet gösterdiği belirtilen suç organizasyonunun toplam 180 milyar lira tutarında kripto para trafiğini yönettiğinin tespit edildiği bildirildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elde edilen mali veriler ve deliller doğrultusunda, 20 ilde faaliyet gösteren 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçla bağlantılı çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılık açıklamasında, yurt dışı bağlantılı ve firari durumda bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik adli ve fiziki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.