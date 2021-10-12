Ankara merkezli IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada IŞİD terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alındığı ve 9 kişiye gözaltı kararı verildiği duyuruldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 14 kişinin gözaltına alındığı, 9 kişiye gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi" denildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- 7 milyon gurbetçi endişe içinde
- İşte Erdoğan'ın yerine geçebilecek isim
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Kavcıoğlu konuştu, dolar fırladı!
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- Öğrenci servisi devrildi
- Gaziantep’e havan saldırısı
- Ahmet Mümtaz Taylan'dan gönderme
- Altın yatırımcısını üzecek tahmin