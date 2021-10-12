Ankara merkezli IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada IŞİD terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alındığı ve 9 kişiye gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

(DHA)
12 Ekim 2021 Salı, 09:06
Ankara merkezli IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada 14 kişinin gözaltına alındığı, 9 kişiye gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüphelinin Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi" denildi.


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