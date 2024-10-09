Ankara merkezli 'silah ticareti' operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Ankara merkezli iki ilde silah ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen silah ticaretine yönelik soruşturma kapsamında, özel bir kargo firmasının transfer aktarma merkezindeki kargolar içerisinde 15 silah ve bunlara ait 15 şarjör ele geçirildi.
Başsavcılığın talimatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Ankara
En Çok Okunan Haberler
-
- THY kaptanı sefer sırasında hayatını kaybetti
- DNA sonucuna Rezan Epözdemir'den ilk yanıt
- Cem Garipoğlu’nun ailesinden açıklama geldi!
- Yakınlarını görüntülü arayarak intihar etti!
- Aydın dağlarında hasat başladı: Rekolte bu yıl yüksek
- 'İyi hal' kalkacak mı?
- Kadına şiddetin nedenini buldu!
- ‘Beyler, kendinize gelin…’
- 'Cumhur seçmeni memnun kaldı'
- Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet etti