Ankara’da yeni bir tiyatro şenliği

08 Ekim 2024 Salı

Ankara’da yıllardır çeşitli tiyatro şenlikleri yer alıyor. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından 1996’dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 27’ncisi yapılacak olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, etkinliklerini Türkiye’deki özel tiyatro, ilçe belediye/şehir tiyatroları, üniversite tiyatroları ve yurtdışından başvuran topluluklar arasından seçiyor. Devlet Tiyatroları’nın Ankara Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali 2000’li yılların başından bu yana sürüyor. Yine 2000’li yıllarda başlatılan ve sürekliliği zaman zaman aksamış olan Ethos Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali, çalışmalarını Kültür Sanat ve Göç Etkinlikleri Merkezi’ne (KUSAGEM) bağlı olarak yapıyor. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü, üniversitelerarası tiyatro şenliklerini gelenekselleştirme çabası içinde. ODTÜ Amatör Tiyatrolar Şenliği ise Ankara’daki tiyatro şenliklerinin en köklü olanı...

CHP’nin belediye seçimlerinde eskiye oranla daha çok il ve ilçe belediyesinde söz sahibi oluşuyla kültür sanat, özellikle de tiyatro alanında çeşitli girişimler gözlenmektedir. Bu girişimler sonucunda sancılı bir döneme girildiği de açıktır. Aynı partiden olsalar da bir belediye başkanının uyumlu biçimde çalışabildiği sanatçılar, yeni seçilen bir belediye başkanı tarafından uygun görülmemekte, çözüm yönetmelik değişikliğinde aranmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na bir dönem genel sanat yönetmeni olarak hizmet veren Yücel Erten, Bursa Nilüfer ilçesi belediyesi Kent Tiyatrosu’nda ses getiren işler yapan Murat ve Özlem Daltaban ve kimi başka ilçe tiyatrolarında görevli sanatçılar bu tür sıkıntılar yaşamıştır/ yaşamaktadır.

ETİMESGUT İLÇESİNDE KENT TİYATROSU VE KENTFEST

Ankara’nın Etimesgut ilçesinin CHP’li yeni başkanı, aynı zamanda ünlü bir tiyatro sanatçısı olan -Ankara ve İstanbul’daki Tatbikat Sahnesi’nin kurucusu- Erdal Beşikçioğlu, son belediye seçimlerinin yedinci ayında iki tiyatro projesiyle birlikte kamuoyunun karşısına çıkıyor. Etimesgut ilçesinde yaşayanların son 25-30 yıldır kültür sanat etkinliklerine uzak düştüğünü belirleyen sanatçı başkan 11 Ekim’de Eryaman’da kurulan 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) Kent Tiyatrosu’nun açılışına imza atıyor.

Başkan Beşikçioğlu’nun genel sanat yönetmeni olarak görev yapacağı tiyatronun ilk oyunu olan “Vatan Kurtaran Şaban”ın açılışı o gece yapılıyor. 11 Ekim aynı zamanda 15 gün sürecek bir uluslararası şenliğin başlangıcı olarak belirlenmiş. Ankara’nın başkent oluşunun yıldönümünü de içeren ve her yıl aynı tarihte yapılması tasarlanan KentFest 11-26 Ekim 2024, 15 gün boyunca Türkiye, Yunanistan, Almanya, Portekiz, Fransa, Brezilya, İskoçya, Polonya ve Suriye’den hikâye anlatıcıların 15 oyununu Eryaman CKM Kent Tiyatrosu Sahnesi’nde sunacak.

ŞABAN BEY’İN KÜLTÜR SANAT İŞLERİ

Festivalin eş sanat yönetmenleri, yıllarını sahne sanatlarına vermiş olan, MomoAct kurucuları Övül ve Mustafa Avkıran. Düzenledikleri festival izlencesi tiyatro ile sınırlı değil. Standup (Deniz Göktaş) ve dans gösterileri, atölye çalışmaları, konserler, söyleşiler de gündemde. Ünlü yabancı ekipler çarpıcı yapımlarla seyirciyi kucaklarken Avkıranların rejisini yaptığı Alman Ballhaus Prinzenalle yapımı “NSUÖlenler Arasında Almanlar da Var” da şenlikte yer alıyor. İstanbullu ustalar Naz Erayda-Kerem Kurdoğlu’nun sahnelediği “Geçen Gün”, Şahika Tekand’ın yazıp yönettiği “10 Adımda Unutmak”, Yeşim Özsoy’un projelendirdiği Gordion üstüne çalışma, Tiyatroadam yapımı “Otuzduzdokuz Buçuk Basamak” oyunları da izlenecekler arasında. Aralarında Terzopoulos’un “Alarme”, Fransa-Portekiz ortak yapımı “Antony and Cleopatra” olan yabancı yapımlar üst-yazılı olarak sunulacak.

“Vatan Kurtaran Şaban”a gelince... Dünya prömiyeri 1967’de yapılmış olan bu kabare oyununu Metin Akpınar, Zeki Alasya ve Ahmet Gülhan’ın tiplemeleriyle izlemiştik. Haldun Taner, kültür ve sanatla ilgisi olmayan kişilerin yönetici konumuna geçmeleriyle ülke düzeyinde ortaya çıkan gülünç resmi yansıtıyordu.

Kültür ve sanat dünyamızda söz sahibi olan yöneticiler için 57 yılda çok şeyin değiştiği söylenebilir mi?

Bilgi için: kenttiyatrofestivali.com