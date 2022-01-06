Ankara milletvekillerinin 27. dönem karnesi çıkarıldı
Ankara milletvekillerinin yaptıkları çalışmalara göre çıkarılan karnede CHP'liler öne çıktı. CHP milletvekilleri, muhalefette olmalarına karşın, TBMM’ye en çok yasa teklifi sunanlar oldu.
TBMM’deki Ankara milletvekillerinin 27. yasama döneminin başlangıcından bu yana yaptıkları çalışmaların karnesi çıkarıldı.
Buna göre, 27. yasama döneminde Ankara vekilleri arasından TBMM’ye en çok yasa teklifi sunanlar, muhalefette olmalarına karşın CHP’liler oldu. CHP’nin Ankara milletvekilleri tam 136 yasa teklifi verdi. Ayrıca Millet İttifakı’nın Ankara milletvekilleri bu dönemde 1920 soru önergesi verdi. CHP’nin Ankara milletvekillerinden Levent Gök 81 araştırma önergesiyle, tüm partilerin Ankara vekilleri arasında en çok araştırma önergesine imza attı. CHP’li Gamze Taşcıer 39, CHP’li Murat Emir 35 ve CHP’li Servet Ünsal 6 araştırma önergesi verdi. İYİ Parti’den en çok soru önergesi veren vekil ise 64 önergeyle Şenol Sunat oldu. MHP’li Nevin Taşlıçay da Cumhur İttifakı vekillerinden en çok soru önergesi veren milletvekili oldu. Taşlıçay, TBMM Başkanlığı’na tam 17 önerge sundu. HDP’nin tek Ankara milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise toplam 188 soru önergesi verdi ve Meclis’te bulunan 11 yasa teklifine imzasını attı. Öte yandan AKP’nin Ankara vekillerinin Meclis’in “denetleme” alanı olarak kullanılan soru önergelerinden hiç vermediği görüldü. Yalnızca 3 araştırma önergesi veren AKP’li vekiller, toplam 7 yasa teklifine imza attı.
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