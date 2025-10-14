Ankara’nın Başkent oluşu Sinsin Ateşi’yle kutlandı

Ankara’nın Başkent oluşu nedeniyle Yenimahalle’de yapılan kutlamalar kapsamında Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği tarafından etkinlik düzenlendi. Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Oğuzlar’ın köklü kültürüne ait Sinsin Ateşi yakıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Kulübü Başkanı Metin Özaslan, Sinsin Ateşi’ni birlikte yaktı.

Etkinlikte konuşan Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan “Seymen geleneği Ankara’da yaşatılıyor. Bunun sebebi, Ahilerin savunma birimi olmasıdır. Aynı zamanda bu, eski bir çeri geleneği ve yeni çeri teşkilatına örnek olan bir sivil savunma birimidir. İkinci olarak, Bacı Eren geleneğini yaşatıyoruz. Milli filozofumuz Ahi Evran’ın eşi Fatma Ana’nın liderliğini yaptığı Bacıyan-ı Rum teşkilatıdır. Kadın ve erkek eşitliğine inanıyoruz; gerçekten de çok ileri bir modeli kurmuşlardı. Bu geleneği yaşatıyoruz. Biz burada yayla çiçeklerinden çok Atatürk ve cumhuriyet soluyoruz” ifadelerini kullandı.

Fethi Yaşar ise “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı Cumhuriyet meşalesi ve bağımsızlığımızın sembolü olarak Ankara’yı başkent seçmesinin bir nedeni de Seymenlerin Atatürk’ü karşılaması ve vatan uğruna ölümü göze aldıklarını beyan etmeleridir. Ankara, yeniden doğuşun ve bağımsızlığın, özgürlüğün ta kendisidir” değerlendirmesini yaptı.