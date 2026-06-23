Ankara’nın ilk profesyonel bilgi ve belge yönetim tesisi açılıyor

REISSWOLF Türkiye, Ankara’da uçtan uca veri yönetimi hizmeti verecek, ileri teknolojik altyapıya sahip yeni arşiv yönetim tesisini kamu ve özel sektörden temsilcilerin bir araya geldiği bir davetle tanıttı. İstanbul ve Kocaeli’nin ardından yatırımlarını yeni açılan Başkent tesisiyle büyüten şirket, tanıtım amacıyla bir tören düzenledi. Yeni tesisi ve farklı sektörler için sunduğu yenilikçi çözümleri sergilemek ve ekosistemi bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, kamu ve özel sektörden iş dünyası profesyonellerini buluşturdu.

‘25 BİN METREKARE ARŞİVLEME ALANINA SAHİP’

Akyurt’ta 25 bin metrekare arşivleme alanına sahip tesis, 2,5 milyon klasör kapasitesinin yanında, sadece fiziksel arşivleme değil, modern dijital dönüşüm (tarama, indeksleme, uzaktan erişim, güvenli imha, elektronik veri imha vb.) çözümleriyle hibrit bir merkez olarak tasarlandı. KVKK uyumlu, uluslararası standartlara uygun belge saklama, arşiv transferi, tarama, dijitalleştirme ve güvenli imha hizmetlerinin verildiği tesis, İç Anadolu’nun merkezindeki ilk ve tek modern arşivleme tesisi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor. Etkinliğin açılışında konuşan REISSWOLF Türkiye Genel Müdürü Deniz Eraydın, 20 yıla yakın bir süredir farklı şehirlerden kurumların, şahısların ve bilgilerin güvenli, verimli ve muhafazalı kalmasına yardımcı olduklarının altını çizerken, Ankara Tesisi açılışının yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.