Ankara’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ankara ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Ankara plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.
ANKARA'NIN PLAKA KODU NEDİR?
Ankara’nın plaka kodu 06 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Ankara’da araç plakaları, 06 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.
Ankara Plaka Kodunun Anlamı
Ankara’nın plaka kodu olan 06, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 06 sayısı, Ankara’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.
Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Ankara’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.
İlçe Plaka Harfleri
Altındağ 06 A, 06 AL, 06 AT
Ayaş 06 AY
Bala 06 BA
Beypazarı 06 BE
Çamlıdere 06 CA
Çankaya 06 C, 06 CK
Çubuk 06 CU
Elmadağ 06 E, 06 EL
Etimesgut 06 ET, 06 EM
Evren 06 EV
Gölbaşı 06 GB, 06 GL
Güdül 06 GD
Haymana 06 H, 06 HY
Kalecik 06 KA
Kahramankazan 06 KZ
Keçiören 06 KE, 06 KR
Kızılcahamam 06 K, 06 KC
Mamak 06 M, 06 MK
Nallıhan 06 N
Polatlı 06 P, 06 PL
Pursaklar 06 PU
Sincan 06 S, 06 SN
Şereflikoçhisar 06 Ş, 06 ŞK
Yenimahalle 06 Y, 06 YM