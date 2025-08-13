Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 12:33:00
Ankara’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ankara ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Ankara plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ANKARA'NIN PLAKA KODU NEDİR?


Ankara’nın plaka kodu 06 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Ankara’da araç plakaları, 06 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ankara Plaka Kodunun Anlamı
Ankara’nın plaka kodu olan 06, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 06 sayısı, Ankara’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Ankara’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe    Plaka Harfleri
Altındağ    06 A, 06 AL, 06 AT
Ayaş    06 AY
Bala    06 BA
Beypazarı    06 BE
Çamlıdere    06 CA
Çankaya    06 C, 06 CK
Çubuk    06 CU
Elmadağ    06 E, 06 EL
Etimesgut    06 ET, 06 EM
Evren    06 EV
Gölbaşı    06 GB, 06 GL
Güdül    06 GD
Haymana    06 H, 06 HY
Kalecik    06 KA
Kahramankazan    06 KZ
Keçiören    06 KE, 06 KR
Kızılcahamam    06 K, 06 KC
Mamak    06 M, 06 MK
Nallıhan    06 N
Polatlı    06 P, 06 PL
Pursaklar    06 PU
Sincan    06 S, 06 SN
Şereflikoçhisar    06 Ş, 06 ŞK
Yenimahalle    06 Y, 06 YM

