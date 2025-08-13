Ankara’nın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Ankara ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Ankara plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ANKARA'NIN PLAKA KODU NEDİR?



Ankara’nın plaka kodu 06 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Ankara’da araç plakaları, 06 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Ankara Plaka Kodunun Anlamı

Ankara’nın plaka kodu olan 06, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 06 sayısı, Ankara’nın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Ankara ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Ankara’nın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

İlçe Plaka Harfleri

Altındağ 06 A, 06 AL, 06 AT

Ayaş 06 AY

Bala 06 BA

Beypazarı 06 BE

Çamlıdere 06 CA

Çankaya 06 C, 06 CK

Çubuk 06 CU

Elmadağ 06 E, 06 EL

Etimesgut 06 ET, 06 EM

Evren 06 EV

Gölbaşı 06 GB, 06 GL

Güdül 06 GD

Haymana 06 H, 06 HY

Kalecik 06 KA

Kahramankazan 06 KZ

Keçiören 06 KE, 06 KR

Kızılcahamam 06 K, 06 KC

Mamak 06 M, 06 MK

Nallıhan 06 N

Polatlı 06 P, 06 PL

Pursaklar 06 PU

Sincan 06 S, 06 SN

Şereflikoçhisar 06 Ş, 06 ŞK

Yenimahalle 06 Y, 06 YM