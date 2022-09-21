'Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak' iddialarına Fahrettin Koca'dan yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi için Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Koca paylaşımında, "İddialar asılsızdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:30
'Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak' iddialarına Fahrettin Koca'dan yanıt
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Onkoloji Hastanesi ile birlikte 4 hastanenin daha kapatılıcağı öne sürülürken; hastanelerin Türkerler-Astaldi ortaklığının işleteceği Etlik Şehir Hastanesi’nin “hasta garantisi”ni karşılayabilmesi için kapatıldığı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Koca paylaşımında, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" dedi.

 


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