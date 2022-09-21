'Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak' iddialarına Fahrettin Koca'dan yanıt

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:30

Onkoloji Hastanesi ile birlikte 4 hastanenin daha kapatılıcağı öne sürülürken; hastanelerin Türkerler-Astaldi ortaklığının işleteceği Etlik Şehir Hastanesi’nin “hasta garantisi”ni karşılayabilmesi için kapatıldığı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Koca paylaşımında, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" dedi.