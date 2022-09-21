'Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılacak' iddialarına Fahrettin Koca'dan yanıt
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Etlik Şehir Hastanesi için Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Koca paylaşımında, "İddialar asılsızdır" dedi.
Onkoloji Hastanesi ile birlikte 4 hastanenin daha kapatılıcağı öne sürülürken; hastanelerin Türkerler-Astaldi ortaklığının işleteceği Etlik Şehir Hastanesi’nin “hasta garantisi”ni karşılayabilmesi için kapatıldığı iddia ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu iddialara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı. Koca paylaşımında, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" dedi.
ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ 28 Eylülde açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji E. A. Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 21, 2022
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