Ankara Şereflikoçhisar'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 16:02

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Acıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Kemal K. yönetimindeki 35 AHA 482 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak, sürüklendi.

4 kişinin bulunduğu otomobil, hurdaya dönerken kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Ercan Özen kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Kemal K., Hicran L. ve Dilara Y. yaralandı.

Yaralılar, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.