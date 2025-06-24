Ankara Siteler’de yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi’nde bulunan mobilya imalathanesinde saat 11.34'te yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiyenin 5 istasyondan 12 araçla müdahale ettiği dilen yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda saat 12.03’te kontrol altına alındı.

Yangın sırasında imalathanede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi tahliye edildi. Bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tanker araçlar da destek verdi.