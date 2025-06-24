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Ankara Siteler’de yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Ankara Siteler’de yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

24.06.2025 14:49:00
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ANKA
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Ankara Siteler’de yangın... 2 kişi hastaneye kaldırıldı!

Ankara Siteler’de mobilya imalathanesinde çıkan yangında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Önder Mahallesi Çamlıtepe Caddesi’nde bulunan mobilya imalathanesinde saat 11.34'te yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiyenin 5 istasyondan 12 araçla müdahale ettiği dilen yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda saat 12.03’te kontrol altına alındı.

Yangın sırasında imalathanede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi tahliye edildi. Bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait tanker araçlar da destek verdi.

 

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