Ankara Üniversitesi’nde tartışmalı ilan

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı için açılan profesörlük kadrosunda birbirinden farklı uzmanlık alanlarının tek bir adaydan istenmesi dikkat çekti.

İlanda adayların “Kadın hastalıkları ve doğum alanında doçent unvanı almış olması”, “Afetlerde kadın sağlığını koruma konusunda deneyim ve eğitim sahibi bulunması”, “Menopoz, osteoporoz (kemik erimesi) ve maternal mortalite alanlarında çalışma yapmış olması” ve aynı zamanda “Jinekolojik onkoloji yan dalında yetkinlik” taşıması gibi çok sayıda ve birbiriyle doğrudan bağlantılı olmayan kriterler sıralandı.

Üniversite çevrelerinde, farklı disiplinleri aynı başlık altında birleştiren bu koşullar “kişiye özel ilan” tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Akademisyenler, ilgili şartların bir kişiyi tarif edecek ölçüde daraltıldığına dikkat çekerek “Bu kadro bilimsel ve kurumsal ihtiyaçtan mı açıldı yoksa belirli bir adaya mı göre düzenlendi” sorusunu gündeme taşıdı.

İSTİSNA DEĞİL RUTİN

Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan bir akademisyen, söz konusu ilanın yükseköğretimde giderek yaygınlaşan bir uygulamayı yansıttığını belirterek şunları söyledi: “Bu tür ilanlar artık istisna olmaktan çıktı, neredeyse rutin hale geldi. Kriterler öyle daraltılıyor ki, akademik liyakatten çok belirli bir kişinin hayat çizgisi tarif ediliyor. Menopoz, afet sağlığı, osteoporoz, maternal mortalite ve jinekolojik onkolojiyi aynı ilanda toplamak bilimsel açıdan da tutarsız. Bu kadar farklı uzmanlık alanının tek bir kişiden istenmesi ancak ‘mühendislik çalışması’ ile açıklanabilir. Genç akademisyenlerin önü bu yöntemlerle tamamen kapanıyor; kurumsal kimlik ise zedeleniyor. Bir üniversite kadrosu bu denli özelleştirilemez. Bugün kimse ses çıkarmadığı için yarın çok daha kapalı, çok daha kişiye özgü ilanlarla karşılaşacağımızı açıkça görüyoruz.”