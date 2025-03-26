Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 'İmamoğlu' eylemi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki eylemi yaptı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 'İmamoğlu' eylemi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 18:30

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasına tepki olarak toplandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde toplanan üniversitelerin öğrencileri, asistanları ve hocaları "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganı attı. 


Etiketler: #tutuklanma #Ekrem İmamoğlu
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