Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Andımız ve Gençliği Hitabe

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Andımız'ı ve Gençliğe Hitabe'yi okudu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Andımız ve Gençliği Hitabe
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:38

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte binasının önünde toplanarak hep bir ağızdan Andımız'ı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.


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