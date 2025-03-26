Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Andımız ve Gençliği Hitabe
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Andımız'ı ve Gençliğe Hitabe'yi okudu.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte binasının önünde toplanarak hep bir ağızdan Andımız'ı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.
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