Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Andımız ve Gençliği Hitabe

Yayınlanma: 26.03.2025 - 19:38

Güncelleme: 26.03.2025 - 19:52

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri fakülte binasının önünde toplanarak hep bir ağızdan Andımız'ı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.