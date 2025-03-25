Ankara Valiliği açıkladı: Bazı metro ve otobüs durakları kapanacak
Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs durakları kapatılacak.
Ankara Valiliği'nin kararıyla Ankara'da bazı metro istasyonları ve otobüs durakları saat 19.00'dan itibaren kapatılacak.
HANGİ METRO İSTASYONLARI VE OTOBÜS DURAKLARI KAPALI?
EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları ile Kızılay Ankaray durağında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.
Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindiremeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferleri de hizmet vermeyecek.
Etiketler: #Ankara #Ankara Valiliği
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