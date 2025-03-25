Ankara Valiliği'nden eylem yasağını uzatma kararı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:20

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlara ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Ankara'da yapılacak eylemlere yönelik yasak kararı uzatıldı.

Ankara Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamalarının yasaklanmasına yönelik alınan kararın 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar uzatılmasına karar verdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbir kararları uygulanmasının 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar devam edilecektir" denildi.