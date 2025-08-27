Ankara Valiliği'nden 'yüksek ses' uyarısı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında SoloTürk, Ankara’da Anıtkabir ve yakınlarında keşif, prova ve gösteri uçuşları yapacak.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Etkinlikleri kapsamında, Ankara’da SoloTürk Keşif, Prova ve Gösteri Uçuşları yapılacaktır. Değerli Ankaralıların şehir merkezi üzerinde gerçekleştirilecek olan planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses düzeyi dolayısıyla tedirginlik yaşamamaları için uçuş programı gün ve saatleri kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliği, SoloTürk’ün Anıtkabir ve çevresinde yarın 14.00-15.00 saatlerinde, "çevre tanıma uçuşu" ardından ise 18.30-19.30 saatlerinde "prova uçuşu" gerçekleştireceğini, 30 Ağustos’ta yine aynı çevrede, 18.30-19.30 saatlerinde "gösteri uçuşu" yapılacağını bildirdi.