Ankara Valiliği sağanak yağışa karşı yurttaşları uyardı

Ankara Valiliği, bugün 16:30 - 18:00 saatleri arasında kentte yerel olarak kısa sureli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak yurttaşları, "ulaşımda aksamalar, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı" uyardı.

Ankara Valiliği sağanak yağışa karşı yurttaşları uyardı
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ANKA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:49

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; bugün 16:30 - 18:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kısa sureli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. 


Etiketler: #sağanak yağış #Ankara Valiliği #Ankara

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