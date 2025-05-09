Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Mayıs Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°C
Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 13°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 28°C
Kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 10°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 9°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 15°C, 24°C
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı ve güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 22°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 16°C
Doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
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