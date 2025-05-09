Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:51

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğu, Trakya'nın batı kesimleri, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 13°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C

Kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 28°C

Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 9°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı ve güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 22°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C

Doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu