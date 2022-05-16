Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Ankara Valiliği, bugün kentte beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olası ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğine dikkat çekildi, yurttaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün 16.00-19.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Kuvvetli Yağış Uyarısı!https://t.co/F5joDwl91X pic.twitter.com/XjUDASSzl4— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 16, 2022
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