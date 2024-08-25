Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 14:09
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli yağış' uyarısı
Abone Ol google-news

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; önümüzdeki 3 saatlik periyotta Ankara'nın Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Pursaklar, Keçiören, Etimesgut, Yenimahalle, Sincan, Çankaya, Gölbaşı ve Mamak ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


Ankara Valiliği haberleri Ankara haberleri yağış haberleri sağanak yağış haberleri Kuvvetli yağış haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji'den hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den hafta sonu için şiddetli yağış uyarısı!
Samsun'da kuvvetli yağış tarım alanlarına zarar verdi: Herhangi bir önlem alınmamış

Samsun'da kuvvetli yağış tarım alanlarına zarar verdi: Herhangi bir önlem alınmamış
İstanbul için sağanak yağış uyarısı

İstanbul için sağanak yağış uyarısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler