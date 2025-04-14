Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
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AA
Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:09

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Ankara Valiliği #zirai don

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