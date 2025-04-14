Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Ankara Valiliği, il genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riskinin devam etmesi nedeniyle tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: #Ankara Valiliği #zirai don
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Para çekme limitleri değişti
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- Diplomayı iptal ettiren TÜGVA'cı çıktı
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- AKP'li Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu
- BM'den dehşet Taliban raporu