Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Yayınlanma: 14.04.2025 - 14:09

Güncelleme: 14.04.2025 - 14:10

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara il genelinde bu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde hafif olmak üzere zirai don riski devam etmesinden dolayı başta üreticiler olmak üzere ilgili ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.