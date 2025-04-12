Malatya'da zirai don etkili oldu: '6 Şubat sonrası ikinci afet!'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 16:23

Güncelleme: 12.04.2025 - 16:23

Malatya’da etkili olan kar yağışı sonrası meydana gelen zirai dondan kayısının büyük zarar gördüğünü belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kayısıda meydana gelen zirai don, 6 Şubat sonrası ikinci bir afettir. Malatya’mız Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmeli, zarar tespitleri titiz bir şekilde yapılarak kapsamlı destekler sunulmalıdır" dedi.

Geçen günlerde yaşanan dolu afetinden sonra Malatya kayısısını şimdi de don afeti vurdu. Cumartesi gecesi kent genelinde etkili kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altını düşmesi sonrası yaşanan zirai don kayısıda büyük zarara sebep oldu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, meslek komiteleri ve ilçelerdeki üreticilerden aldıkları bilgiye göre, şehrin ana tarım ürünü ve ekonomik girdisi olan kayısının zirai dondan büyük oranda etkilendiğini söyledi. Şehrin tamamındaki kayısı bahçelerinde dün geceki kar yağışı sonrası zarar oluştuğunu ifade eden Sadıkoğlu şöyle konuştu:

"Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmalıdır. 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem afetinden donra şehrimiz için ikinci bir afet olmuştur. Şehrimizin ana gelir kaynağı olan, 50 binden fazla ailemizin geçimini doğrudan şehrimizin tamamını da dolaylı yoldan etkilen kayısıda don zararı için ciddi adımlar atılmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan şehrimiz adına talep ediyoruz. Malatya ’Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edilmeli ve ivedi olarak destek paketleri açıklanmalıdır. Hala depremde aldığımız yarayı tedavi sürecindeyken, zirai dondan dolay yaşanacak ekonomik kayıpların insanlarımız üzerinde oluşturacağı psikolojik ve sosyolojik baskı bütün şehri olumsuz etkileyecektir. Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacaktır. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız ile zirai ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli, ilimiz ekonomisinin önü açılmalıdır. Tarım sigortası kapsamındaki hasar tespit süreçleri hızlandırılmalı ve çiftçilerimize ivedilikle destek sağlanmalı. Üreticilerimizin tarımsal kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli. Ayrıca, TARSİM sigortası yaptıramamış üreticilerimizi de kapsayacak destekler sunulmalı."

MAGİNDER'DEN AÇIKLAMA

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir de Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı ve zirai don olayının ardından kayısı bahçelerinde büyük çaplı zarar oluştuğunu belirterek, Malatya’nın acilen afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’ne giderek zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemelerde bulundu. Karademir, burada yaptığı açıklamada, "Dün gece itibarıyla Malatya’da ciddi yoğunlukta bir kar yağışı meydana geldi. Bugün sabah saatlerinde bahçeleri gezdik. Gördük ki kayısılarımız tamamen yanmış durumda. Malatya’mız çok büyük bir felaket yaşadı" dedi.

Kayısının Malatya ekonomisi için vazgeçilmez bir ürün olduğunu vurgulayan Karademir, "Geçen hafta bazı ilçelerimizde dolu felaketi yaşanmıştı. Bu hafta da kar yağışı ve ardından gelen don olayıyla birlikte kayısı ciddi zarar aldı. Üretici perişan, çiftçi çaresiz durumda" ifadelerini kullandı.

Çoğu üreticinin TARSİM sigortasının bulunmadığını belirten Karademir, devletin acilen Malatya’yı afet bölgesi ilan etmesi gerektiğini belirterek, "Yetkililerimizi Malatya’ya davet ediyoruz. Sahada inceleme yapmalarını, üreticinin durumunu yerinde görmelerini istiyoruz" diye konuştu.

6 Şubat’ta kar yağışı sonrası deprem felaketi yaşadıklarını belirten Karademir, "Bu felaketin bir benzerini dün gece yeniden yaşadık. Şu an kayısıların üzeri adeta beyaz bir kefen gibi örtülmüş durumda. Allah herkesin yardımcısı olsun. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.