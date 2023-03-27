Ankara Valiliği'nden 'zirai don' ve 'buzlanma' uyarısı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:44

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:45

Ankara Valiliği tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre; 28 Mart 2023 Salı günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği; soğuk havayla birlikte ilimizde yağışların yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir" denildi.

"UYARILAR DİKKATLE TAKİP EDİLMELİDİR"

Yapılan rapor ve uyarıların dikkatle takip edilmesi gerektiği belirtilen uyarıda, "İlimiz genelinde salı günü rüzgarın güneybatı yönünden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi; çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don beklenmektedir. Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.