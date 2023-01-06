Tokat'ta zincirleme 'buzlanma' kazası: 9 yaralı

06 Ocak 2023 Cuma, 11:02

Tokat çevre yolunda, 6 Ocak Cuma saat 08.00 sıralarında 'buzlanma' nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet İşeri yönetimindeki 60 BE 800 ve Arif Özen'in kullandığı 60 BP 430 plakalı otomobiller ile Orhan Akyüz yönetimindeki 60 HO 1040 plakalı otobüs, Murat Şenden'in kullandığı 60 DT 9634 plakalı hafif ticari araç, Furkan Atasoy yönetimindeki 60 S 0207 plakalı servis ve Mustafa Eker'in kullandığı 60 S 20031 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Zincirleme kazada araçlarda bulunanlardan 9 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevre yolunda ulaşım, bir süre aksadı.