Ankara ve Washington, ‘ortak mekanizma’ya farklı yaklaşım sergiliyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’la 31 Ekim’de Roma’da yaptığı görüşmenin ardından, Ankara tarafından duyurulan iki ülke arasında kurulacak “ortak mekanizma”nın niteliği konusunda Türkiye ve ABD arasında yaklaşım farkı olduğu ortaya çıktı. Türkiye, iki ülke arasında tüm sorunların ele alınacağı geniş kapsamlı bir çalışma grubunun kurulması için çalışırken, ABD ise geniş kapsamlı bir mekanizma yerine gerekli durumlarda belirli konuların ele alınacağı teknik çalışma gruplarının daha sonuç alıcı olacağı teziyle dar kapsamlı diyalog kanallarının sürdürülmesini savunuyor.

Erdoğan ve Biden’ın 31 Ekim’de G20 Zirvesi için bulundukları Roma’da yaptıkları görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı, “Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir mekanizma kurulması” için mutabık kalındığını açıklamış, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 4 Kasım’da Türkiye ve ABD arasında bir “çalışma grubu” kurulacağını, ilişkilerdeki ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG’yle işbirliği, FETÖ’nün ABD’deki varlığı ve S-400 gibi konu başlıklarını da ele alacak bir “çalışma grubunun” kurulacağını belirtmişti.

ABD ile kurulacak çalışma grubu konusunda Ankara’da Dışişleri Bakanlığı’nın eşgüdümünde diğer bakanlık ve kurumlarla çalışmalar yapıldı. ABD ise Biden-Erdoğan görüşmesinin üzerinden geçen sürede kurulacak çalışma grubu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Washington yönetiminin, Türkiye ile geniş kapsamlı bir çalışma grubu kurmak yerine konu ve sorun odaklı ve teknik düzeydeki mevcut diyalog kanallarını kullanmaktan yana olduğu öğrenildi. ABD tarafı, özellikle savunma alanında devam eden toplantı ve görüşmelerin, Türkiye ile işleyen diyalog mekanizmasının bir parçası olduğu, bunun ötesinde daha geniş kapsamlı bir çalışma grubunun kurulmasına ihtiyaç olmadığı görüşünde.