Ankara -VIP- Havalimanı açıldı... Önce ‘milletimizin hizmetine açacağız’, ardından ‘sivil uçuşlara kapalı’ dendi

Ankara Havalimanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. Havalimanının sivil uçuşlara tamamen kapalı olacağı açıklandı. Havalimanını NATO liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokol kullanacak. Maliyeti ise yaklaşık 10 milyar lira oldu.

Temmuz ayında gerçekleşecek NATO liderler zirvesi öncesi Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı, Ankara -VIP- Havalimanı’na dönüştürüldü. Havalimanına yeni haliyle ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan indi. Açılış da Erdoğan’ın, bazı bakanların ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

‘ONURLU AĞIRLAMA’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “Ankara Havalimanı’nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarıp geniş gövdeli uçakların emniyetle iniş kalkış yapabileceği ve küresel liderlerin ağırlanabileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkemizin NATO zirvesine ev sahipliği yapacağı bu kritik dönemde, dünya liderlerini ağırlayacağımız protokol trafiğini en üst düzeyde sağlamak için yalnızca 8 ay gibi rekor bir sürede gece gündüz demeden çalışan ekiplerimizle büyük bir başarıya imza attık. Ankara Havalimanı’nın bugün kazandığı bu modern kimlik, Ankara’yı sadece bir başkent olmanın ötesine taşıyor, onu dünyanın önde gelen devletlerin liderlerini en güvenli ve onurlu şekilde ağırlayan küresel bir diplomasi üssü haline getiriyor” dedi.

SİVİL UÇUŞLARA TAMAMEN KAPALI

Uraloğlu, havalimanının işlevini, “Bazı çevrelerin ‘gerek yoktu’ eleştirilerine rağmen tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak, güvenlik amaçlı, sadece üst düzey diplomatik zirveler, hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanları dünya genelinde zaten mevcuttu. Bunlara Fransa’dan, İngiltere’den, ABD’den birçok örnek verebiliriz. Bu noktada Ankara Havalimanı bölgesel güvenlik dinamiklerimiz, yoğun diplomatik trafiğimiz ve stratejik konumumuz nedeniyle ülkemizin ihtiyacı olan önemli bir tesisti” sözleriyle anlattı. Dün ise, “Havalimanını milletimizin hizmetine açacağız” demişti. Öte yandan Uraloğlu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nin eğitim uçuşlarının bu alanda süreceğini belirtti.

‘ESENBOĞA TRAFİĞİNDE RAHATLAMA OLACAK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Ankara Esenboğa Havalimanı’nı yılda 15 milyon yolcunun kullandığını belirterek, “Artan yolcu sayısının özellikle çevreyolu ve havalimanı güzergahında oluşturduğu trafik sıkışıklığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ankara Havalimanı’nın hizmete girmesiyle Esenboğa’nın hem havayolu hem karayolu trafiğinde inşallah bir rahatlama olacaktır. Burada bir hususun altını çizmek istiyorum: Ankara Havalimanı’yla başkentimize yeni bir proje kazandırmakla kalmadık, havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettik. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal’in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu” sözlerini sarf etti.

SARAY’A DOĞRUDAN ULAŞIM

Erdoğan, havalimanıyla birlikte, 140 metre uzunluğunda Başkent Havacılık Köprüsü ve 12.5 kilometre bağlantı yolu inşa ettiklerini belirterek, “Bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bağlantı yoluyla NATO zirvesine katılan heyetlerin doğrudan ulaşımını sağlayacağız. Böylece Ankara Havalimanı’mızdan Kızılay’a 17 kilometre, Ümitköy’e ise 7 kilometrelik güçlü bir ulaşım ağı kurmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

10 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

Ankara Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na kuş uçuşu 7 kilometre mesafede bulunuyor. Dönüştürülmesi yaklaşık 10 milyar liraya mal oldu. 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, 8 ayda, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. 160 bin metrekarelik (~22 futbol sahası) yeni apron alanı 44 uçak kapasiteli olarak hazırlandı. 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip devlet konukevi ile 310 araçlık açık otopark da inşa edildi. ANKARA/Cumhuriyet