Ankara Yenimahalle’de su kesintisi: Sular ne zaman gelecek?
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ’nin internet sitesinden elde edilen verilere göre, Ankara’nın Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde belli bölgelerde su kesintisi yaşanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ASKİ’nin internet sitesinden elde edilen verilere göre, Ankara’nın Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde belli bölgelerde su kesintisi yaşanıyor. Mamak Mutlu Mahallesi 731 sokakta oluşan boru arızasından kaynaklı olarak, plansız bir kesinti yapıldı. Saat 10.00’da başlayan kesintinin, 17.00’de sona ermesi planlanıyor.
Yenimahalle Ergazi Mahallesi 1830 cadde içerisinde bulunan içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza sebebiyle, su hizmetinde geçici olarak kesinti yaşandı. Saat 12.00’de kesilen suların, 17.00’de kullanıma açılması planlanıyor.
Etiketler: #ASKİ #su kesintisi #Yenimahalle #Mamak
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