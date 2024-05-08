Ankara'da 15 FETÖ firarisi yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışma sonucu, 15 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi yakalandı.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 08:52
Ankara'da 15 FETÖ firarisi yakalandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama emri bulunan 16 FETÖ üyesinin adresleri tespit edildi.

FETÖ üyesi olduklarına dair yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında haklarında yakalama emri çıkarılan 16 firari şüpheli, sanık ve hükümlünün, Ankara'da bulundukları adreslerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca çalışma yürütüldü. 16 firariden 15'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarla ilgili işlemlere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediliyor.


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