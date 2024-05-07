Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek

ABB, 36 bin 592 emekli için bin 500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 15:26
Ankara Büyükşehir’den 36 bin emekliye destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yapılan açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 bin TL maaş alıp ekonomik zorluklar yaşayan 36 bin 592 ihtiyaç sahibi emekli için dokuzuncu destek ayında 1500 TL genel, 500 TL et desteği ödemesi gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.



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