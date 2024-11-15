Ankara'da 2 kişinin ölümüne neden olmuştu... Cezası belli oldu!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 13:50

Güncelleme: 15.11.2024 - 13:50

Ankara 3. Batı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Can Dandin (25) ile kazada hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ekin Sert'in (31) eşi Gözde Sert ve ailesi, üniversite öğrencisi Umut Can'ın (24) ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, maktul Umut Can'ın babası şikâyetçi İbrahim Can'a söz verdi. Can, oğlunun hayatta olmamasının sebebinin sorumsuzluk olduğunu söyleyerek, "Ceza indirimi alacağı hiçbir unsur yok. Şuursuz bir vaziyette direksiyona geçiyor. Acımızı hafifletecek tek yer adalettir. Suçu sabit olan birinin tahliye edilmesinde veya tahliyesini talep etmesinde biz bir anlam bulamıyoruz. Devlet haklının ve mazlumun yanında olmak zorundadır. Biz sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Maktul Ekin Sert'in eşi Gözde Sert ise şunları söyledi:

"Kaldırımda yürüyen bir insanın ölümüne kader deyip geçemeyiz. Ben hayatıma devam edemiyorum. Ben istiyorum ki başkalarını da öldürmesin. Hayatım boyunca hep yarım kalacağım. Sizden en ağır cezayı vermenizi istiyorum."

Mahkeme başkanı, dosyayı karara bağlayacaklarını söyleyerek sanık Dandin'e son sözünü sordu.

"BEN ÖLSEYDİM"

Sanık Dandin, yaşanan olayın kaza olduğunu söyleyerek, "Elimde olan bir şey olsaydı ben kendimi öldürürdüm. Keşke onlar değil de ben ölseydim. Hapishane şartları kötü, tedavi olamıyorum, ameliyat olamıyorum. Böyle giderse ben de ihmalden öleceğim. Adaletinize güveniyorum, tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Dandin'e 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Etimesgut ilçesi 1. TBMM Caddesi'nde 26 Şubat'ta Mehmet Can Dandin'in kullandığı 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Süleyman Demirel Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Umut Can ve matematik öğretmeni Ekin Sert'e çarpmıştı.

Can ve Sert kaza yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Mehmet Can Dandin ve yanındaki 3 arkadaşı kaçmıştı. 2 gün sonra polise teslim olan Dandin, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 3 arkadaşı serbest bırakılmıştı.

Mehmet Can Dandin, tutuklanmasından yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs'ta avukatının itirazıyla Sulh Ceza Hakimliği'nce 500 bin lira teminat bedeli ödemesi kabul edilip, konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Dandin'in tahliyesinden 2 gün sonra 24 Mayıs'ta iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, sanık Dandin'in yanındaki 3 arkadaşıyla lokantada alkol aldıktan sonra kiralık otomobile bindiği, hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda 112 kilometre hızla gittiği, yolun virajlı olması ve alkolün de etkisiyle aracın kontrolünü kaybettiği ve kaldırıma çıkarak birbirini tanımayan Umut Can ve Ekin Sert'e çarpıp ölümlerine yol açtığı anlatılmıştı.

İddianamede yer alan adli tıp raporuna göre ise, Dandin'in asli kusurlu olduğu, ölen Ekin Sert ve Umut Can'ın kusursuz olduğu belirtilmişti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Dandin, 3 Haziran'da yeniden tutuklanmıştı.