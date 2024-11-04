95 yaşındaki yayanın ölümüne sebep olan sürücü kaçtı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin çarptığı 95 yaşındaki Ziya Işık yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün bulunması için ise çalışma başlatıldı.

95 yaşındaki yayanın ölümüne sebep olan sürücü kaçtı
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 21:53

Çan-Çanakkale kara yolunda seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Hurmaköy yakınlarındaki Kocaçay-2 köprüsünde Ziya Işık'a (95) çarparak kaçtı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.


Etiketler: #otomobil #hayatını kaybetti #yaya

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